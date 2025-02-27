СТС представил фэнтези-комедию «Граница миров»

Фото: АО «СТС»

Вчера в особняке на Волхонке прошла светская премьера сериала «Граница миров», который выходит 3 марта в 19:00 на СТС.

Первыми фэнтези-комедию увидели исполнители главных ролей Анна Снаткина, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская, Маргарита Дьяченкова, Александр Яцко, а также их коллеги, блогеры и музыканты: звезда «Ландышей» Ника Здорик, «папина дочка» Полина Айнутдинова, актёры «Молодёжки» Владимир Зайцев, Влад Канопка и Диана Милютина, Илана Юрьева, Анна Банщикова, Маша Лобанова, Лянка Грыу, Иван Чебанов и другие.

Открыл мероприятие генеральный директор СТС Александр Акопов. «СТС производит большое количество проектов, и, казалось бы, я не должен выделять любимчиков. Но в данном случае ничего не могу с собой поделать: люблю фантастические комедии ещё со времён «Людей в чёрном», — признался он.

Новый сериал СТС расскажет историю одноимённой секретной службы, которая защищает людей от мира нечисти, пересекающей границу в туристических целях. Необычной организацией, расположенной в городском здании НИИ, руководит Павел Никитич (Николай Добрынин). Он и другие сотрудники (Даня Киселёв, Денис Нурулин, Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев) следят за прилежным поведением русалок, оборотней, вампиров и других существ, а помогают им в этом представители Тёмного мира: эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская) и глава Тёмного интерпола Андрон (Илья Любимов).

«ГРАНИЦА МИРОВ»

Премьера на СТС — 3 марта!

С понедельника по четверг в 19:00

Производство: Art Pictures Vision и Black Box Production

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 17

Режиссёр-постановщик: Аскар Бисембин

Оператор-постановщик: Антон Пай

Продюсеры Art Pictures Vision: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Black Box Production: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов

Исполнительный продюсер: Дарья Отвага

Креативный продюсер: Илья Литвиненко

Авторы сценария: Илья Литвиненко, Евгений Орлов, Светлана Акуневич, Михаил Тогузов

В ролях: Денис Нурулин, Даня Киселёв, Николай Добрынин, Анна Снаткина, Илья Любимов, Ангелина Поплавская, Александр Яцко, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев и другие

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