СТС покажет третий сезон «Папиных дочек» на январских каникулах

Фото: АО «СТС»

Второго января на СТС новогодняя премьера — выход третьего сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые» производства START.

«Наш сериал про любовь и веру в чудеса. Мы все хотим чего-то доброго, светлого и простого. „Дочки" как раз дают такое настроение зрителям и объединяют семьи за одним столом. Я и сам больше двадцати лет встречаю праздник в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел еще один год провести с близкими людьми», — считает Филипп Бледный.

В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюбленный Веник (Филипп Бледный) скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной (Ксения Теплова), Соня (Полина Денисова) выбирает между тремя поклонниками, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) борются за личное пространство, а Арина (Полина Айнутдинова) доказывает свою значимость. Тем временем Тамара (Татьяна Орлова) встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова) и Бори (Алексей Демидов) выходит на новый уровень.

Фото: АО «СТС»

«Финальный сезон предыдущих „Дочек" оборвался на незавереённой истории Галины Сергеевны с принцем. Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — признается Лиза Арзамасова.

Романтика появится в жизни не только Васнецовой, но и Веника, который в финале второго сезона решил попрощаться с Дашей и пригласить на свидание школьного психолога Татьяну. «Меня не удивило решение Веника. Мне оно кажется верным, а главное устраивает мою героиню, — улыбается Ксения Теплова. — Отношения между ними достаточно наивные и чистые, мне нравится эта романтическая линия. Вениамин с Татьяной всё время будут попадать в нелепые ситуации, потому что им негде встречаться. Мешают то бабушки, то дети, в общем, не без трудностей».

В новых сериях зрителей также ждут яркие образы в духе «Кавказской пленницы» и «Гарри Поттера», сцены на хоккейной арене, в павильоне с живыми бабочками и аквапарке. Но на этом приключения семьи Ваcильевых-Васнецовых не закончатся: на днях СТС и START приступили к съёмкам четвертого сезона.

Фото: АО «СТС»

«Папины дочки. Новые», 3-й сезон

Премьера на СТС — 2 января!

Производство: START по заказу СТС

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 20

Режиссёр-постановщик: Анатолий Колиев

Оператор-постановщик: Полина Разина

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Вячеслав Муругов

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительные продюсеры: Дмитрий Ан, Нана Илоян

Креативные продюсеры: Аслан Гугкаев, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко

Авторы сценария: Аслан Гугкаев, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Татьяна Шелехова, Гарри Гупаленко, Юлия Гупаленко, Дмитрий Матросов, Алексей Шляппо, Кирилл Соловьёв, Александр Трофимов, Вадим Хлебкович, Дмитрий Шепелевич, Александр Сломнюк, Татьяна Эрдемир, Вадим Голомако, Павел Брусочкин, Дина Дзираева, Дмитрий Сое, Сергей Сазонов, Светлана Волкова

В ролях: Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие.

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