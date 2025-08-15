СТС покажет историю простых миллиардеров

Фото: АО «СТС»

18 августа в 19:00 на СТС выходит комедийный сериал «Миллиард проблем» – о семье Калачевых, случайно выигравших миллиард. С последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея Епишева («Кухня»), Анастасии Поповой («Магомаев»), Матвея Семенова («Родком») и других актеров. В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров, которого просят помочь подготовиться к боксерскому бою.

По сюжету Калачевы экономят на всем, а папа, школьный учитель Ростик (Сергей Епишев), ведет подсчеты затрат в блокноте и мечтает о гранте. Семья не унывает, участвует в эстафетах, лотереях и конкурсах, где можно выиграть полезный приз. Все меняется, когда Ростику достается выигрышный билет на 1 000 000 000 рублей. Казалось бы, теперь Калачевым не о чем беспокоиться, ведь они обеспечены на всю жизнь. Но с появлением больших денег появляются и большие проблемы.

«Богатство для Ростика становится ужасным испытанием, – рассуждает Сергей Епишев. – Мой герой боится, что большие деньги все испортят, сделают родных алчными и в итоге семья развалится. Ведь постоянная экономия, в которой они жили, тем не менее сплотила их».

Фото: АО «СТС»

На съемках актер вспоминал, что, как и его герой, тоже проживал непростой период. «Как-то полгода жил в долг, это были плохие времена. В такие моменты мало что помогает, потому что все мысли только о том, где взять денег, что есть, как выкрутиться, как сэкономить, а витрины магазинов становятся чем-то несбыточным и заманчивым. Непросто было, в общем», – делился он.

По словам режиссера, перед съемками команда изучала похожие истории в реальной жизни. «Главное, что мы поняли, – люди не готовы к большим деньгам, если их сами не заработали, поэтому часто получаются трагические истории, – говорит режиссер Кирилл Васильев. – Но у нас комедия, не без оптимизма, и если это поражение, то мини. В каждой серии Калачевы попадают в глупейшие ситуации, связанные с деньгами, но благодаря любви и поддержке друг друга становятся только ближе».

Одной из самых запоминающихся серий станет эпизод с участием Олега Тактарова. По сюжету Ростик хочет доказать семье, что он настоящий мужчина, поэтому вызывает на боксерский поединок своего обидчика. Чтобы подготовиться к бою, он нанимает известного спортсмена. По словам Тактарова, в реальной жизни его тренерская карьера позади из-за актерских амбиций. «Когда жил в Америке, как раз и поддерживал штаны тем, что тренировал. Преподавал самбо, джиу-джитсу, дзюдо и бокс. А потом пошли съемки в кино, и я понял, что нехорошо бросать тех, кого приручил, поэтому перестал тренировать», – делится он.

Фото: АО «СТС»

«МИЛЛИАРД ПРОБЛЕМ»

Премьера – 18 августа на СТС!

С понедельника по четверг в 19:00

Производство: ООО «С.Д.Л.»

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 17

Режиссер-постановщик: Кирилл Васильев

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральные продюсеры: Владимир Верещагин, Марго Кржижевская, Екатерина Боровлева, Александр Рыбин

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов

Исполнительный продюсер: Сергей Семин

Креативный продюсер: Александр Остапюк

Авторы сценария: Иван Щербак, Олег Липин, Игорь Бобков, Сергей Фирсов

В главных ролях: Сергей Епишев, Анастасия Попова, Игорь Вуколов, Матвей Семенов, Алена Малахова, Варвара Куприна, Светлана Суханова, Ульяна Глушкова и другие

