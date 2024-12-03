СТС и Wink.ru раскрыли дату премьеры «Плаксы» и представили трейлер

Фото: АО «СТС»

9 декабря в 19:00 на СТС и Wink.ru премьера продолжения драмеди «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. В новом сезоне, созданном «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» и «НМГ Студией», к команде сериала присоединились Анар, Баста, рок-группа «Три дня дождя» и Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном.

По сюжету Шепелев ведёт музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой «Плакса». Масштабный конкурс возглавляет Баста: именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поёт с ней дуэтом. На сцену Маша выходит и в компании группы «Три дня дождя». От такого внимания и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) голова старшеклассницы идёт кругом. И теперь на кону не только её будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Ваня Дмитриенко), с любимой семьёй (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).

«Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокий мир блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестерёнку шоу-бизнеса и оказаться на дне», — признаётся Сергей Жуков.

По словам Ники Жуковой, во втором сезоне больше драмы и неожиданных сценарных поворотов. «Наша история становится мрачнее и жёстче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе было непросто, но это того стоило. Реакция на первый сезон была невероятной. Ребята писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и всё рассказали родителям и учителям. А ещё мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа!» — говорит Ника.

Для второго сезона написано и записано более двадцати композиций, на четырнадцать из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Первые клипы на этой неделе попадут в ротацию на музыкальных каналах, а релиз альбома с саундтреком запланирован на 6 декабря. «Второй сезон хоть и жёстче, мрачнее, но в плане музыки ярче, интереснее, — считает Ваня Дмитриенко. — Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей».

В новых сериях у героя Вани появится конкурент — харизматичный Лев, который знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съёмках подростковой истории 30-летний исполнитель роли Анар скинул десять лет. «В первый съёмочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моём возрасте, сказал: "Ну ты старик", — улыбается актёр. — Я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне нравится, какой я сейчас, гораздо больше».

«ПЛАКСА», 2-й сезон

Премьера — 9 декабря на СТС!

С понедельника по четверг в 19:00

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии»

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссёр-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова, Сергей Жуков, Вадим Бакунев, Алина Луну, Андрей Силкин

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Анар, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Адам Кумаев и другие.

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