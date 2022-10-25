Ростехнадзор разрешил ввести электростанцию на «Нижнекамскнефтехиме»

Приволжское управление Ростехнадзора по итогам проверки ПГУ-ТЭС на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) решило выдать заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

«Установлено, что в настоящее время работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено», – сообщили в пресс-службе ведомства. Выдача такого заключения – один из финальных этапов перед официальным запуском объекта генерации в промышленную эксплуатацию.

Напомним, о старте проекта строительства ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт на НКНХ было объявлено еще в 2017 году, работы начались в 2018-м. Теплоэлектростанция, которой было присвоено имя первого генерального директора ПО «Нижнекамскнефтехим» Николая Лемаева, предназначается для повышения надежности электроснабжения одного из крупнейших в России нефтехимических предприятий, выпускающих синтетические каучуки и пластики. ТЭС сможет утилизировать продукты переработки попутных нефтяных газов с отдувок производств НКНХ, которые ранее сжигались на факельных установках, с добавлением природного газа, и одновременно вырабатывать электроэнергию для снабжения производственных потребностей комбината.

Генподрядчиком строительства выступала турецкая компания ENKA, парогазовые установки и сопутствующее оборудование поставила немецкая Siemens. Аналогичный проект, но меньшей мощности, реализуется в настоящее время и на «Казаньоргсинтезе». Начиналось все, когда заводы входили в группу «ТАИФ», завершает работы уже новый собственник предприятий – холдинг «СИБУР».

Интересно, что другие ПГУ в Татарстане – на казанских ТЭЦ – работают на оборудовании американской General Electric. Эта же компания должна была поставить газовую турбину и для уникальной ПГУ мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС «Татэнерго». Но весной этого года и General Electric, и Siemens объявили об уходе из России. Проект в Заинске в итоге пришлось заморозить, но оборудование для Лемаевской ПГУ к тому времени уже было поставлено. И в марте НКНХ сообщал, что на объекте начались работы по пуско-наладке с использованием в качестве сырья продуктов отдувок завода этилена – метано-водородной фракции. А 8 марта, в ходе совместной настройки обеих газотурбинных и паротурбинной установок, на Лемаевской ПГУ впервые была достигнута мощность 500 МВт.

С тех пор ПГУ-ТЭС функционировала в режиме пуско-наладки. РДУ Татарстана в некоторые месяцы сообщало, что эта электростанция уже вносит значительный вклад в рост выработки в энергосистеме республики. По данным ОДУ Средней Волги, для обеспечения схемы выдачи мощности Лемаевской ПГУ были построены и введены в эксплуатацию новый распределительный пункт 110 кВ «Жарков», реконструированы три энергообъекта 220 кВ, восемь энергообъектов 110 кВ, образованы 17 новых и реконструированы три ЛЭП напряжением 110 кВ.