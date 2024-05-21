Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Строителя-камерунца депортировали из России после экстремистских высказываний
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли противоправную деятельность гражданина Республики Камерун. Этот иностранец, работавший на стройках в Валуйском городском округе, систематически высказывался в поддержку боевиков на Украине, в Сирии и террористических группировок в Нигере, сообщает РИА Новости.
По данным УФСБ, он являлся сторонником радикального ислама. При этом он нарушал правила пребывания в России. Решением Валуйского районного суда гражданин Камеруна был признан виновным в административном нарушении правил въезда в РФ.
Ему назначено наказание в виде принудительного административного выдворения за пределы России.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников