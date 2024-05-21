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Происшествия 21 мая 2024 09:24

Строителя-камерунца депортировали из России после экстремистских высказываний

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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли противоправную деятельность гражданина Республики Камерун. Этот иностранец, работавший на стройках в Валуйском городском округе, систематически высказывался в поддержку боевиков на Украине, в Сирии и террористических группировок в Нигере, сообщает РИА Новости.

По данным УФСБ, он являлся сторонником радикального ислама. При этом он нарушал правила пребывания в России. Решением Валуйского районного суда гражданин Камеруна был признан виновным в административном нарушении правил въезда в РФ.

Ему назначено наказание в виде принудительного административного выдворения за пределы России.

#терроризм
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