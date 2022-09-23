Татарстан занял пятое место среди регионов России по темпу строительства нового жилья

Темп строительства жилых домов в Татарстане с января по август этого года увеличился на треть больше, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

Всего за указанное время было введено почти 2,5 млн квадратных метров жилья, из которых 750 тыс. занимают многоквартирные дома и свыше 1,7 млн квадратных метров – индивидуальное жилье. Всего было построено 12 тыс. индивидуальных и 126 – многоквартирных.

Татарстан занял пятое место по вводу жилья среди всех регионов России, уступив только Московской и Ленинградской областям, Краснодарскому краю и Москве.