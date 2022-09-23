news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
23 сентября 2022  13:30
Александр Хевронин

Татарстан занял пятое место среди регионов России по темпу строительства нового жилья

news_top_970_100

Темп строительства жилых домов в Татарстане с января по август этого года увеличился на треть больше, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

Всего за указанное время было введено почти 2,5 млн квадратных метров жилья, из которых 750 тыс. занимают многоквартирные дома и свыше 1,7 млн квадратных метров – индивидуальное жилье. Всего было построено 12 тыс. индивидуальных и 126 – многоквартирных.

Татарстан занял пятое место по вводу жилья среди всех регионов России, уступив только Московской и Ленинградской областям, Краснодарскому краю и Москве.

#Татарстан #ввод жилья
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100