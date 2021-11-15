Строительство жилья в Казани за 9 месяцев 2021 года выросло на 26%

За 9 месяцев с начала года в татарстанской столице ввели в эксплуатацию 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше прошлогодних уровней. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

По ее словам, точками активности в сфере развития социальной инфраструктуры города являются новые школы, детские сады и жилье.

«В текущем году были введены две общеобразовательные школы, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, завершено строительство КНС „Заречная“. По итогам девяти месяцев крупными и средними предприятиями города выполнено работ в сфере строительства на 30 млрд рублей. Рост составил 123%», — отметила Мингазова.

Она добавила, что за отчетный период 2021 года в Казани ввели 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше уровня прошлого года.

«В том числе организациями города сдано в эксплуатацию 7,6 тыс. квартир общей полезной площадью 412 тыс. квадратных метров. Из них 40 тыс. квадратных метров (5% от общей площади введенного жилья) построено по социальной ипотеке», — резюмировала Гузель Мингазова.

