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Ру Тат
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Экономика
15 ноября 2021  10:59
Егор Никитин

Строительство жилья в Казани за 9 месяцев 2021 года выросло на 26%

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За 9 месяцев с начала года в татарстанской столице ввели в эксплуатацию 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше прошлогодних уровней. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова. 

По ее словам, точками активности в сфере развития социальной инфраструктуры города являются новые школы, детские сады и жилье. 

«В текущем году были введены две общеобразовательные школы, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, завершено строительство КНС „Заречная“. По итогам девяти месяцев крупными и средними предприятиями города выполнено работ в сфере строительства на 30 млрд рублей. Рост составил 123%», — отметила Мингазова. 

Она добавила, что за отчетный период 2021 года в Казани ввели 792 тыс. квадратных метров жилья. Это на 26% выше уровня прошлого года. 

«В том числе организациями города сдано в эксплуатацию 7,6 тыс. квартир общей полезной площадью 412 тыс. квадратных метров. Из них 40 тыс. квадратных метров (5% от общей площади введенного жилья) построено по социальной ипотеке», — резюмировала Гузель Мингазова.
 

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