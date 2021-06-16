Строительство второго комплекса дублера Горьковского шоссе в Казани выполнено на 30%

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство второго пускового комплекса дублера Горьковского шоссе. В целом работы на объекте выполнены на 30%, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Полностью завершено переустройство малых диаметров водопровода, напорной канализации, двух газопроводов, очистных сооружений. Рабочие приступили к монтажу бордюрных камней на дороге и тротуарах», — отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты начали укладку выравнивающего слоя проезжей части основной дороги и съезда, а также озеленение придорожной полосы отвода.

Проект разделен на два этапа. Первый этап от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» протяженностью 7,05 км поделен на два пусковых комплекса. Во второй этап входит участок от жилого комплекса «Серебряный бор» до автодороги М7 длиной 8,8 км.

Строительство первого пускового комплекса первого этапа протяженностью 1,5 км уже завершено. Сейчас выполняются работы по второму пусковому комплексу, которые начались в апреле этого года. Он включает основную дорогу длиной 4,7 км с четырьмя полосами движения шириной проезжей части 17,7 метра и съезд к «Серебряному бору» протяженностью 848 метров с двумя полосами движения и шириной проезжей части 8 метров. На основной дороге и на съезде будут совмещенные тротуар и велодорожка шириной 4,5 метра.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, строительство ведется по графику.

В этом году на реализацию проекта из федерального бюджета в рамках нацпроекта будет выделено 2 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина на территории всей страны.