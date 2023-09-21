Строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигло 70%

На мостовых переходах через реку Аланку, ручей на ПК 508 и путепроводе возле поселка Шингальчи рабочие уложили нижний слой покрытия из литого асфальтобетона. Искусственные сооружения возводят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«На путепроводе возле села Шингальчи осталось уложить гидроизоляцию на пешеходных проходах, верхний слой покрытия, установить барьерные ограждения и освещение», – рассказал начальник участка второго этапа «Алексеевскдорстроя» Сергей Ещёв.

К работам на втором этапе длиной 23 км приступили в начале прошлого года. Дорожники уже уложили здесь нижний слой покрытия на протяжении 17,5 км и верхний слой основания – на 21 км. В целом работы выполнены на 70%. «В этом году планируем положить 30 тыс. тонн асфальта, тогда выполнение работ достигнет 85%», – отметил спикер.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Для безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, встречные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Общая протяженность обхода составит 81 км. Его строительство разделено на три этапа. Все работы планируется завершить до конца следующего года.