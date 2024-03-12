Строительство второго этапа Московского проспекта в Челнах оценили в 3 млрд рублей

Стоимость строительства второго этапа Московского проспекта в Набережных Челнах оценили в 3 млрд рублей. Проект хотят включить в федеральную программу «Стимул» на 2025–2030 годы. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета этого города Фарид Салахов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Сегодня мы имеем проект с экспертизой на второй этап. Он более капиталоемкий – 3 млрд рублей. Там есть работы с мостами, переустройство железной дороги, рядом проходит река. Поэтому сумма достаточно большая», – рассказал спикер.

По словам Салахова, первый этап, который завершился кольцом в Орловском поле на границе с СНТ «Юбилейный», был реализован по программе «Стимул» за 1,5 млрд рублей. За 2022–2023 годы было построено 1450 метров дороги с мостом.

«Отправили план второго этапа в Минстрой России для включения в следующую программу “Стимул”. Первая программа реализовывалась в 2019–2024 годы, в этом году она завершается», – отметил руководитель исполкома.

Он добавил, что с 2019 года в Набережночелнинской агломерации отремонтировано 123 км дорог, из которых 33 км – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«За эти годы были проведены работы, которые позволили достичь 86% нормативного состояния дорог на конец 2023 года», – подчеркнул Салахов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.