Строительство Вознесенского тракта в Казани планируют завершить в 2024 году

Строительство Вознесенского тракта в Казани должны завершить в 2024 году, но многое будет зависеть от финансирования. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Контракты заключены, включая и 2024 год. При наличии соответствующих источников финансирования опережающих, конечно же, мы для себя ставим задачу выполнить ее ровно, как и законтрактовано. Но мы понимаем, что объекты довольно громоздкие в части финансирования», — пояснил спикер.

Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. Общая длина шестиполосной дороги составит 11,7 километра, она протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарская, далее между улицами Минская и Закиева и выйдет на трассу М7 «Волга». Для Казани это будет пятая вылетная магистраль.