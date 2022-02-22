Строительство водозабора «Столбищенский» начнется в этом году

В рамках развития «Лаишевского узла» ведется работа по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры. В частности, подготовлена проектно-сметная документация на канализационный коллектор и Столбищенский водозабор на общую сумму 9 млрд рублей. Начало строительства запланировано уже на текущий год, сообщил на итоговой сессии Совета муниципалитета глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Реализация данных проектов позволит обеспечить водой и водоотведением как новые микрорайоны, так и существующие», — отметил докладчик.

В Лаишевском районе остро стоит вопрос бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, особенно в летний период.

«Необходимо бурение дополнительных артезианских скважин, установка водонапорных башен и замена сетей водопроводов. Так, на основании распоряжения Кабинета Министров была разработана проектно-сметная документация для семи населенных пунктов района на сумму 240 млн рублей (строительно-монтажные работы) и получено положительное заключение государственной экспертизы», — сообщил спикер.

На 2022 год принято решение о включении работ по строительству сетей водоснабжения в селе Столбище на общую сумму 50 млн рублей, уточнил глава района.