Строительство тоннеля под ж/д мостом на Горьковском шоссе в Казани начнется в сентябре

Строительство тоннеля под железнодорожным мостом для пешеходов и велосипедистов на Горьковском шоссе в Казани начнется в сентябре. Завершить работы планируется к августу следующего года. Об этом сообщил журналистам на объекте председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Саляхутдинов.

«В насыпи под железной дорогой появится тоннель шириной шесть метров. Для его строительства закупили все необходимые материалы», – рассказал спикер.

Участок под железнодорожным мостом, где тоже расширяется дорога, считается одним из сложных при реконструкции. Он отличается непростым рельефом, а к дороге вплотную примыкают опоры с уклоном.

«На этом участке было четыре полосы движения, мы разработали проект с Горьковской железной дорогой. Были выданы техусловия на переустройство данного пересечения с железной дорогой», – отметил Саляхутдинов.

По его словам, рабочие уже убрали откосы, вместо них появятся монолитные стены. Всего под мостом построят две новые полосы движения – по одной в каждую сторону. Их ширина на шестиполосной дороге составит 3,25 метра.

«Работы под мостом проведены на 50%. Выполнены все мероприятия, чтобы не препятствовать движению поездов по мосту. Были усилены железнодорожные пути», – подчеркнул председатель комитета.

Протяженность реконструируемого участка составляет 11,3 км. Предусмотрено расширение дороги до шести полос – по три в каждую сторону, а также строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля, эстакады.

На всем протяжении дороги будет устроен тротуар шириной 3-4,5 метра и велодорожка шириной 1,5 метра.

Реконструкция Горьковского шоссе, которая оценивается в 27,1 млрд рублей, началась в прошлом году. Завершить работы планируется к концу 2024 года.