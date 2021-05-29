Строительство спортобъектов и детских лагерей в Татарстане находится на начальном этапе

В Татарстане работы по строительству запланированных на этот год спортивных объектов и детских оздоровительных лагерей пока находятся на начальном этапе. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На данный момент сдана одна из двух запланированных к строительству на этот год блочных модульных лыжных баз (с мебелью, инвентарем и оборудованием), находящаяся в Апастовском районе. За счет этого работы по базам выполнены на 67,5%. Также возводятся все девять универсальных спортивных площадок — по ним работы выполнены на 19%.

Кроме того, ведется строительство четырех крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием и административным зданием — в Альметьевском, Бугульминском, Заинском и Чистопольском районах. «Здесь пока объем выполненных работ составляет 10%», — пояснил докладчик.

По программе строительства детских оздоровительных лагерей законтрактованы три лагеря из шести. По словам Айзатуллина, «здесь работы пока на старте». Выполнено 7,5% от плана, при этом за последние две недели — 5,33% от него.

В программу строительства стационаров в этом году включен один объект — здание приемно-диагностического отделения Чистопольской центральной районной больницы. Оно возведено на 51%. Кроме того, предполагается построить 42 фельдшерско-акушерских пункта, четыре врачебных амбулаторий и один офис врача общей практики. Пока подрядчики начали работы лишь на 26 ФАПах (выполнение составляет 4,6%) и четырех амбулаториях (выполнение — около 5%), констатировал министр.

По программам, связанным с сельским хозяйством, возводятся три из семи запланированных коровников и овцеводческих ферм, один объект в Ютазинском районе завершен. Также построены пять (три в Актанышском районе, одна в Тукаевском и одна в Ютазинском) и строятся 15 из 67 силосно-сенажных траншей.

Отдельно глава Минстроя РТ остановился на строительстве и реконструкции объектов в рамках национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

По федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» запланировано строительство домов культуры и центра культурного развития, а также капремонт детсадов и музыкальных школ. По федеральному проекту «Содействие занятости женщин» предусмотрено возведение 13 детских садов. По федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» предусмотрено строительство новой общеобразовательной школы, тогда как по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» — капремонт спортивных залов.

В рамках федерального проекта «Жилье» в Татарстане возводится рассчитанная на 1501 место общеобразовательная школа с бассейном в казанском жилом комплексе «Арт-Сити». Организована работа по сетям водоснабжения в жилых комплексах «Лето» и «Светлая долина» в столице Татарстана.

Помимо прочего, по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения» строится Центр детской онкологии, гематологии, хирургии Детской республиканской клинической больницы Минздрава РТ.