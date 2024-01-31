Строительство сосудистого центра в Богатых Сабах обойдется в 628 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Строительство сосудистого центра в Сабинском районе обойдется в 628 млн рублей. Завершить работы планируют до 1 декабря текущего года. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, центр является частью комплекса зданий на территории Сабинской ЦРБ. Он представляет собой 2-этажный объем с техническим мансардным этажом. Построить его планируют в форме буквы Т.

Центр будет вести прием больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. На первом этаже расположатся приемно-диагностическое отделение, отделения РКТ, для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 12 койко-мест, физиотерапевтическое отделение с палатой интенсивной терапии на шесть коек.

На втором этаже будут находиться эндоскопическое отделение с палатами на 14 койко-мест, блок с двумя операционными и послеоперационной палатой на четыре койки.

В подвале предусмотрены центральный стерилизационный блок, помещения для централизованного обеззараживания отходы и гардеробные для персонала. В здании разместятся два лифта.

Кроме того, запланировано строительство амбулатории горбольницы №7 в Казани. Благодаря этому в жилом массиве Чебакса появится офис общей практики и педиатра. Стоимость работ составит 56,8 млн рублей.

Скриншот документации

Здание амбулатории будет одноэтажным. Его разделят на две части: детскую и взрослую. К каждому из отделений предусмотрен вход. Внутри разместятся приемно-смотровые боксы, процедурные, кабинеты врачей, смотровая, прививочная, вестибюли с зонами ожидания, игровая зона для детей и другие помещения. На входе в детское отделение расположится колясочная.