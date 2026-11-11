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Общество 11 ноября 2026 11:30

Строительство школы искусств в Балтасях завершат к сентябрю 2027 года

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Заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков поручил Кабинету министров Татарстана принять необходимые меры для строительства детской школы искусств в поселке Балтаси. Этот вопрос рассмотрели 10 ноября на приеме граждан в Нижнем Новгороде.

Обращение жительницы Татарстана касалось создания в поселке современных условий для обучения детей творчеству. Новая школа также станет площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий.

Как сообщили участники встречи, строительство проведут в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года. В аппарат полномочного представителя будут направлять доклады о ходе реализации проекта.

Всего на приеме рассмотрели три обращения жителей регионов ПФО. Кроме того, Буренкову доложили о развитии АвтоВАЗа и перспективах роста предприятия.

По итогам приема заместитель полпреда дал поручения профильным органам власти. Контролировать их исполнение будут главные федеральные инспекторы в регионах Приволжского федерального округа.

#Балтасинский район РТ #ПФО
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