Строительство путепроводов на первом этапе Вознесенского тракта завершат в сентябре

Завершить строительство двух путепроводов тоннельного типа на первом этапе Вознесенского тракта в Казани планируется в сентябре. После этого в рабочем режиме будет запущено движение по Гвардейской и проспекту Победы. Об этом рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину, который сегодня оценил ход строительства объектов дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, Куляжев проинформировал Метшина о том, что на пересечении тракта с улицей Гвардейской строительство путепровода выполнено на 20%. На втором путепроводе, который возводится на пересечении тракта с проспектом Победы, работы выполнены на 25%.

По словам Куляжева, в настоящее время построен мостовой переход через железную дорогу, ведется заливка подпорных стен и обустройство путепровода. На двух из трех подземных переходах, которые появятся на улицах Бухарской и Родины, выполнены монолитные работы, ведется заливка ступеней и сходов. Еще на одном подземном переходе завершается забивка свай. Все работы ведутся по графику.

Строительство первого этапа Вознесенского тракта ведется на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью около 4 км. Работы здесь начались летом прошлого года. Согласно проекту это будет дорога шириной 13 – 17 метров с тремя полосами в каждую сторону, ширина тротуаров составит 2,2 – 4,5 метра. Кроме того, предусмотрено создание велодорожек и ливневок. Завершить строительство первого этапа Вознесенского тракта планируется в 2023 году.

«Это будет пятая вылетная магистраль, очень важная для жителей, которая облегчит существующую ситуацию на дорогах. Вместе с этой дорогой мы получим и новое развитие района, проведем реновацию промышленных участков, здесь вырастет новый жилой район с благоустроенной территорией, парковыми зонами», – подчеркнул Метшин.

Строительство магистрали позволит развить в Советском районе территорию общей площадью 293 гектара в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя. По проекту планировки, утвержденному в марте прошлого года, предполагается строительство 11 жилых комплексов, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов, включая школы, детские сады и поликлинику.