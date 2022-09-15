Строительство путепровода и развязок началось на III этапе обхода Нижнекамска и Челнов

Строительство путепровода и транспортных развязок началось на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7. Всего здесь будет построено две транспортные развязки, три путепровода и мост через реку Челна, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Один из путепроводов пройдет над региональной автодорогой Новотроицкое – Комсомолец. Сейчас мостовики занимаются устройством свайного поля фундаментов. «Рабочие выполнят устройство железобетонных фундаментов, пяти монолитно-железобетонных опор, монолитного пролетного строения, затем гидроизоляцию и покрытие из асфальтобетонной смеси», – отметили в пресс-службе.

Специалисты также приступили к работам на путепроводах, которые будут в составе двух транспортных развязок. Одну из развязок возводят на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Сарманово. Вторую строят у поселка Сосновый Бор, где обход будет примыкать к основному направлению трассы М7. В настоящее время началась забивка свайных полей фундаментов.

Кроме того, работы ведутся и на основном ходу трассы. Уже подготовлена территория под строительство, ведется завоз материалов. Дорожники приступили к возведению земляного полотна и устройству конструкции дорожной одежды.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в скоростной маршрут Москва – Казань – Екатеринбург, который строится по поручению Президента России Владимира Путина и станет продолжением трассы М12.

Обход протяженностью 81 километр включает три этапа. Всего здесь будут построены четырехполосная автодорога, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и три пересечения в разных уровнях. Для безопасности движения на развязках установят освещение, транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Третий этап пройдет через Заинский и Тукаевский районы Татарстана.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»