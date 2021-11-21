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Здоровье
21 ноября 2021  06:48

Строительство приемно-диагностического отделения Нижнекамской ЦРБ завершится в 2022 году

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Строительство приемно-диагностического отделения Нижнекамской ЦРБ завершится в 2022 году

В Нижнекамске продолжается активное строительство здания приемно-диагностического отделения Центральной районной многопрофильной больницы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района. 

Стройка идет ударными темпами. На объекте сейчас работает 150 рабочих. Специалисты завершают строительство здания, занимаются кровлей, устанавливают окна и двери. Штукатуры и маляры уже приступили к внутренней отделке.

По плану на первом этаже нового здания расположится приемно-диагностическое отделение со всеми удобствами для оказания экстренной помощи пациентам: противошоковой операционной, перевязочными, смотровыми и диагностическими кабинетами. На других этажах расположатся травматологическое отделение, кардиологическое отделение с кардиореанимацией, первичный сосудистый центр, терапевтическое и гинекологическое отделения.

Окончание работ запланировано на вторую половину 2022 года.

#нижнекамская црб
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