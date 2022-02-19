Строительство пешеходных переходов возле моста через Свиягу на М7 выполнено на 45%

Строительство пешеходных переходов на участке реконструкции моста через Свиягу выполнено на 45%. Они появятся возле поселков Исаково на 755-м км и Гаврилково на 761-м км автодороги М7. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«На строящемся искусственном сооружении возле поселка Гаврилково рабочие возвели четыре железобетонные опоры и смонтировали пролетное строение. Такие же работы выполнили на строящемся пешеходном переходе возле поселка Исаково. Здесь также возвели фундаменты под лестничные сходы и пандусы и приступили к устройству стоек пандусов», – рассказали в пресс-службе.

Остекление переходов сделают из монолитного прозрачного поликарбоната. Прохожую часть выполнят из долговечного полимерного покрытия устойчивого к перепадам температур.

Кроме того, на участке установят перильное ограждение и освещение. У переходов организуют автобусные остановки и пешеходные дорожки к ним. Для маломобильных граждан будут предусмотрены отдельные входы с пандусами.

Длина пешеходного перехода у поселка Гаврилково составит 72 метра, ширина – три метра. Протяженность искусственного сооружения возле Исаково будет 57 метров, ширина – три метра.

Всего на федеральных дорогах в Татарстане функционируют два подземных и 19 надземных пешеходных переходов. В настоящее время на трассе М7 строятся еще три надземных пешеходных перехода возле населенных пунктов Исаково, Гаврилково и Татарское Бурнашево, а также два подземных перехода на подъездной дороге к аэропорту Казань.