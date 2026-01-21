Строительство первой в Татарстане ветровой электростанции начнется в этом году

Строительство первой в энергосистеме Татарстана ветровой электростанции (ВЭС) начнется в этом году, проект уже прошел историко-культурную экспертизу и получил схему выдачи мощности, рассказал в интервью «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По словам Большакова, мощность ВЭС, которую в Татарстане планирует построить компания «Форвард Энерго» по ДПМ ВИЭ (механизм, гарантирующий возврат инвестиций за счет платежей потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности), составит 268,8 МВт. Площадка для строительства выбрана в Буинском районе республики.

Согласно актуальной схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы, ВЭС в Татарстане должна заработать с 2028 года.

«Проект реализуется, прошел уже историко-культурную экспертизу, данные опубликованы на официальном сайте Комитета РТ по охране культурного наследия. В настоящее время выполнена внестадийная работа, определяющая мероприятия по схеме выдачи мощности для этой ВЭС. Следующий шаг – подача заявителем в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение этой ВЭС», – рассказал Большаков.

Ожидается, что работы над техническими условиями для техприсоединения ВЭС к сетевой инфраструктуре завершатся в первом квартале 2026 года. Со второго квартала этого года собственник планирует приступить к разработке проектной документации.

Напомним, проект строительства ВЭС в Татарстане реализует компания «Форвард энерго». Изначально мощность электростанции должна была составить 349 МВт, в дальнейшем она была уменьшена. О том, зачем республике такой вид электрогенерации, ранее подробно рассказывал «Татар-информ».

Большое интервью с Андреем Большаковым об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в 2025 году читайте в материале «Татар-информа».