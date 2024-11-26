Строительство первого в Татарстане Центра генетики и селекции начнется весной

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Строительство молочного комплекса на 2 тыс. коров и селекционно-генетического центра начнется в Новошешминском районе весной будущего года. Об этом на программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестразвития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал глава муниципального образования Вячеслав Козлов.

Руководитель Новошешминска подчеркнул, что это будет первый в Татарстане и второй в России Центр генетики и селекции.

В настоящее время собственники — супруги Люмир и Наталья Груссман завершают разработку инвестпроекта по строительству комплекса.

Инвестиции первой очереди составят более 2,5 млрд рублей.

«Центр генетики позволит использовать мировые достижения в селекции животных», — подчеркнул глава района.