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Строительство первого в Татарстане Центра генетики и селекции начнется весной
Строительство молочного комплекса на 2 тыс. коров и селекционно-генетического центра начнется в Новошешминском районе весной будущего года. Об этом на программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестразвития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал глава муниципального образования Вячеслав Козлов.
Руководитель Новошешминска подчеркнул, что это будет первый в Татарстане и второй в России Центр генетики и селекции.
В настоящее время собственники — супруги Люмир и Наталья Груссман завершают разработку инвестпроекта по строительству комплекса.
Инвестиции первой очереди составят более 2,5 млрд рублей.
«Центр генетики позволит использовать мировые достижения в селекции животных», — подчеркнул глава района.
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