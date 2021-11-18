Строительство первого из 6 домов микрорайона «Адымнар» в Елабуге завершится в 2022 году

В Елабуге рядом с полилингвальной школой «Адымнар-Алабуга» ведется строительство первого многоквартирного дома, завершение работ запланировано на 2022 год. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

«В апреле текущего года между Елабужским районом и строительной компанией „Домкор“ было подписано соглашение, в рамках которого рядом с полилингвальной школой „Адымнар-Алабуга“ будет построен микрорайон „Адымнар“ на шесть многоквартирных домов общей площадью 60 тыс. кв. метров. Строительство первого дома началось уже в этом году. Завершение строительства запланировано на 2022 год», — отметил собеседник агентства.

Глава района подчеркнул, что дизайн фасадов и внутренняя отделка зданий будет существенно отличаться от всех ранее реализованных проектов этой компании.

Помимо этого, на данный момент резидент ОЭЗ «Алабуга» — «Алабуга Девелопмент» реализует еще один проект по строительству жилого многофункционального комплекса, который будет расположен вблизи коттеджного поселка «Три Медведя». Будущее здание представляет собой пирамидальную форму высотой до 70 метров и будет состоять из 18 этажей. Общая площадь застройки составляет 50 тыс. квадратных метров.

«Одним из показателей социально-экономического развития территории является ввод жилья. За девять месяцев текущего года в городе и районе введено 54,7 тыс. квадратных метров жилья при плане 60 тыс. квадратных метров», — резюмировал градоначальник.