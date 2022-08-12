Минтранс назвал условие для запуска движения на II этапе Вознесенского тракта к 2024 году

При поступлении финансирования есть возможность открыть движение по второму этапу Вознесенского тракта в Казани уже к 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Пока нет четкого понимания по источникам финансирования второго этапа в следующем году. Но запланировано привлечение средств инфраструктурного бюджетного кредита. В этом году 3 млрд рублей на работы по второму этапу поступили», – сказал спикер.

Чукин напомнил, что строительство Вознесенского тракта разделено на два этапа. Общая готовность первого этапа составляет 67%, подчеркнул он.

«Его стоимость – 13,4 млрд рублей. В прошлом году работы выполнены на 5,5 млрд рублей. В этом году на первый этап привлечено еще 6,1 млрд рублей. На следующий год остаются 1,8 млрд рублей», – отметил он.

По словам замминистра, завершить строительство первого этапа от улицы Гвардейская до проспекта Победы планируется в 2023 году.