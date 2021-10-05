Строительство первого этапа кольцевой железной дороги Казани могут начать в 2022 году

Строительство первого этапа внутригородской кольцевой железной дороги Казани может начаться в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Подходим к завершающему этапу подготовки к строительству первого этапа кольцевого железнодорожного движения, практически вышли на финишную прямую. Полностью готов проект первого этапа, который свяжет станции Казань-1, Новое Аракчино, Юдино, Дербышки, Восстание, Аэропорт. Надеемся, что в этом году проект пройдет госэкспертизу, чтобы уже со следующего года можно было начать строительство первого этапа кольцевого движения», — рассказал спикер.

Черемнов уточнил, что в настоящее время ведется подготовка экспертного заключения Российских железных дорог по этому проекту. Это позволит вывести его на госэкспертизу.

По словам спикера, ожидается, что запуск кольцевого железнодорожного движения позволит существенно увеличить пассажиропоток в пригородном сообщении. «Новый маршрут соединит разные части Казани с аэропортом. Пока это невозможно без пересадки с одного пригородного поезда на другой», — подчеркнул замначальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению.

Утвержден проект планировки и межевания первого этапа внутригородской кольцевой железной дороги Казани в районе станции Новое Аракчино, на участке Юдино — Дербышки. Проект предполагает строительство на перегоне Новое Аракчино — Юдино — Восстание нового путепровода на пересечении с Горьковским шоссе и железнодорожного пути длиной 8,9 км.

На первом этапе предусмотрен запуск половины кольца и ввод 22 дополнительных пригородных поездов на участке Казань — Восстание (Пассажирская), продление маршрутов пригородных поездов Казань — Аэропорт — Казань до станции Восстание (Пассажирская).

Расстояние по маршруту Аэропорт — Восстание (Пассажирская) составляет 46 км, ориентировочное время в пути — 45–50 мин. Количество остановок на участке — 14.

Прогнозируется, что при реализации первой очереди кольцевого движения в обоих направлениях прирост пассажиропотока составит более 3 948 человек в сутки при условии ввода 22 дополнительных пригородных поездов.