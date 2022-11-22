Строительство обхода Сокуров в Татарстане включили в федеральный план дорожных работ

Реконструкцию участка дороги Казань — Оренбург с возведением обхода села Сокуры в Татарстане включили в федеральный план дорожного строительства на 2023‒2027 годы. На реализацию проекта выделили период с 2024-го по 2027 год. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Программу пятилетнего плана сформировали, но ожидаем, что будет сдвиг на 2023 год, чтобы отработать с проектным институтом по прохождению экспертизы, а затем начать работы по строительству обхода Сокуров. Хотелось бы уже передать проект на госэкспертизу в первом квартале 2023 года», – сказал спикер.

Мингазов пояснил, что проект предполагает реконструкцию участка трассы Казань – Оренбург протяженностью 18 километров и строительство обхода длиной шесть километров. Более того, около 1 млрд рублей заложено на выкуп по рыночной стоимости земельных участков, которые попадут под строительство дороги. «Это компенсационные выплаты. Но на сегодня там крупных объектов нет», – подчеркнул начальник управления.

По его словам, транспортный коридор обхода учтен в генплане Лаишевского района – это так называемый «малый южный обход поселка Сокуры».