Строительство новой школы «Адымнар» в Нижнекамске вышло на финишную прямую

Строительство новой школы «Адымнар» в Нижнекамске ведется в микрорайоне № 31 с сентября прошлого года. В настоящее время строительные работы находятся на финишной прямой. Об этом сообщается в Telegram-канале Нижнекамского района.

С рабочим визитом в Нижнекамске побывал замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова и исполнительный директор фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина. Вместе с начальником Управления образования Нижнекамского района Айдаром Гарифуллиным они посетили стройку.

Делегация осмотрела столовую новой школы на 460 посадочных мест, пищеблок, учебные классы, актовый и спортивные залы. В холлах расположатся рабочие места, где ребята смогут заниматься с ноутбуком, планшетом или книгами. Особое внимание здесь уделят безопасности. Площадь комплекса составляет около 3,2 га. В общей сложности школа рассчитана на 1224 ученика.

«Строительство школы будет закончено в срок. Мы идем с опережением. Все основные работы практически выполнены. Осталось лишь завершить некоторые штрихи, завезти оборудование и мебель, а также благоустроить территорию», — рассказал Айдар Гарифуллин.