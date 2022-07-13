Строительство новой детской поликлиники поможет привлечь в Нижнекамск молодые кадры

Делегации из Москвы и Казани посетили в Нижнекамске стационар детской городской больницы и приемно-диагностическое отделение ЦРБ, в которых ведется капитальный ремонт и строительство. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Участники встречи обсудили кадровые вопросы в системе здравоохранения. Главный врач детской городской больницы Рамиль Хамидуллин отметил важность строительства поликлиники. «Ремонт стационара и строительство поликлиники помогут создать комфортные условия и для сотрудников, таким образом мы сможем привлечь в наш город молодые кадры», — сказал он.

Главврач продемонстрировал гостям три отделения — хирургическое №1, педиатрическое и физиотерапевтическое. В первом ремонт завершен, сейчас специалисты устанавливают мебель и оборудование, а остальные уже «заселены» — месяц назад сотрудники переехали в обновленные помещения, и сейчас маленькие пациенты получают лечение в максимально комфортных условиях. Ремонт продолжается в хирургическом №2 и пульмонологическом отделениях.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин обратился к министру здравоохранения РТ Марату Садыкову с предложением расширить первый этаж стационара детской больницы: «Больница должна быть не от слова „боль“, а от слова „шифа“ — здоровье. Первый этаж детской больницы тоже нужно сделать комфортным и для пациентов, и для посетителей, и для сотрудников — здесь нужна удобная входная группа с большим холлом», — отметил он.

Затем гости проехали к строящемуся зданию Центра экстренной медицины. Строительство этого объекта на территории центральной районной больницы развернулось весной 2021 года. Делегацию встретил главный врач Марс Мустафин. Он рассказал, что идея создания единого приемного покоя возникла в городе больше 10 лет назад.

На сегодняшний день в Нижнекамской центральной районной больнице работают четыре приемных покоя, это влияет на логистику и маршрутизацию, увеличивается время догоспитального этапа. Из-за этого пациенты вынуждены терять время на переходы из одного приемного отделения в другое — продолжительность путей внутри больницы достигает трех километров.

На строительство объекта выделено 1,7 млрд рублей, в эту сумму включено и современное медицинское оборудование. Сдача объекта запланирована на конец августа этого года.