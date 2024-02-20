Строительство новой детской больницы в Казани начнется в этом году

В этом году начнется строительство нового здания первой детской больницы Казани, которая будет оказывать помощь самым тяжелым маленьким пациентам на ряду с ДРКБ. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Сейчас идут проектно-изыскательные работы по данному центру. Через какое-то время будет сформирован проект. Это будет современный центр с возможностями такими же как в Детской республиканской клинической больнице», – отметил глава Минздрава РТ.

Министр выразил надежду, что строительство начнется уже в этом году, и завершится в ближайшие годы.