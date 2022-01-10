Строительство нового храма в Нижнекамске близится к завершению

Строительство храма Рождества Христова в Нижнекамске, расположенного в 49-м микрорайоне на улице Мира, находится на стадии завершения. Об этом руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал на деловом понедельнике в мэрии.

Муллин отметил, что храм строится на средства благотворителей и благодаря частным инвестициям. На сегодняшний день в возведение церкви вложено 90 млн рублей. Общая сметная стоимость всех работ составляет 130 млн рублей.

«Отрадно, что сегодня есть большие компании, которые вкладывают большие средства», — заметил он.

Строительство культового сооружения ведется с 2019 года.

В апреле 2021 года здесь установили первый купол, масса которого составляет 6 тонн. Второй установили в конце ноября. Оба купола изготовили в городе Трехгорный. Мастера из Арзамаса покрыли их сусальным золотом. Несмотря на то, что храм еще строится, здесь уже проходят службы.

На днях, 8 января, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил строящийся храм. На встрече было отмечено, что в некоторых районах Нижнекамска не хватает церквей, также необходимо строительство православной гимназии. В связи с этим Муллин обратил внимание на потребность воспитания подрастающего поколения и духовного просвещения общества.