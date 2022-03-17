Строительство нового водозабора для Нурлатского района обойдется в 930 млн рублей

В этом году по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» будет начато строительство водозабора для Нурлатского района РТ. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Для самого Нурлата и ряда сельских поселений будет построен новый источник водоснабжения. Централизованно будет подаваться вода из подземных источников Нурлатского района в ряд сельских поселений и сам город Нурлат», — отметил спикер.

«Объем финансирования составит почти 1 млрд рублей — 930 млн с „хвостиком“ рублей. Документация проекта прошла экспертизу. На первый этап в рамках нацпроекта предусмотрено более 200 млн рублей. По планам реализация стройки — три года. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы ускорить получение федеральных денежных средств. Соответствующее обращение подготовил Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов», — отметил первый замглавы Минстроя РТ.

Замминистра также доложил о проекте оздоровления Волги, в рамках которого происходит реконструкция очистных сооружений Казани. «Около 6 млрд рублей его финансирование. Объект мы модернизируем второй год», — сообщил Фролов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемыми «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.