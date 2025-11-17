Строительство нового дома в Менделеевске планируют завершить в 2026 году
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров проинспектировал строительство 60-квартирного жилого дома на улице Габдуллы Тукая и доложил о результатах на деловом понедельнике.
На объекте завершают возведение первого этажа: ведутся кладочные работы, подрядчик готовится к монтажу перекрытий следующего уровня.
В ближайшее время планируется засыпка грунта для выравнивания территории и подготовка площадки к дальнейшему этапу строительно-монтажных работ.
Завершить строительство объекта планируют в 2026 году.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.