Строительство нового дома в Менделеевске планируют завершить в 2026 году

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров проинспектировал строительство 60-квартирного жилого дома на улице Габдуллы Тукая и доложил о результатах на деловом понедельнике.

На объекте завершают возведение первого этажа: ведутся кладочные работы, подрядчик готовится к монтажу перекрытий следующего уровня.

В ближайшее время планируется засыпка грунта для выравнивания территории и подготовка площадки к дальнейшему этапу строительно-монтажных работ.

Завершить строительство объекта планируют в 2026 году.