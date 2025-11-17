news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 08:21

Строительство нового дома в Менделеевске планируют завершить в 2026 году

Читайте нас в
Телеграм
Строительство нового дома в Менделеевске планируют завершить в 2026 году

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров проинспектировал строительство 60-квартирного жилого дома на улице Габдуллы Тукая и доложил о результатах на деловом понедельнике.

На объекте завершают возведение первого этажа: ведутся кладочные работы, подрядчик готовится к монтажу перекрытий следующего уровня.

В ближайшее время планируется засыпка грунта для выравнивания территории и подготовка площадки к дальнейшему этапу строительно-монтажных работ.

Завершить строительство объекта планируют в 2026 году.

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

#менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025