Строительство моста через реку Мензеля планируют завершить в этом году

В Мензелинском районе Татарстана на 40% завершено строительство трехпролетного моста протяженностью 160 метров через реку Мензеля. Об этом сообщил заместитель директора филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Набережных Челнах Николай Герасимов. Он также отметил, что завершить работы планируется в этом году.

На сегодняшний день специалисты приступили к сборке металлических конструкций пролетного строения моста. Уже собрано пять из тринадцати блоков массой 300 тонн, а общий вес пролетного строения составит около 800 тонн. Первый этап пролетного строения планируют завершить к концу сентября этого года, после чего строители приступят к продольной надвижке на опоры моста.

«Одновременно на объекте ведутся работы по возведению опор. Полностью построена опора №1. На второй опоре мостостроители монтируют опалубку и устройство подмостей для сооружения ригеля, на третьей опоре ведется устройство бетонной подготовки под основание ростверка, а на четвертой — армирование стоек опоры. Строительство всех четырех опор будет завершено к середине сентября», — рассказал Герасимов.

Он добавил, что после перезапуска движения на новый мост строители начнут реконструкцию старого мостового сооружения. Таким образом, после всех работ дорога станет четырехполосной. Кроме того, на всем протяжении моста установят освещение и бартерные ограждения.

Отметим, что реконструкция моста проходит в рамках реализации скоростного маршрута «Казань — Екатеринбург». Помимо этого моста в Мензелинском района строят еще четырех мостовых сооружения – через реки Ик, Дарьянка, а также Ашпалинка и Брустанка.