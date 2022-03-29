Строительство моста через Мелекеску завершено на 60%

В Набережных Челнах продолжается строительство моста через реку Мелекеску. На сегодняшний день дорожники выполнили устройство пролетных строений моста, объект завершен на 60%. Планируется, что открытие мостового перехода состоится 1 сентября этого года. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Реконструкция автомобильной дороги на участке от улицы Аэродромная до улицы Е.Н. Батенчука началась в августе прошлого года. Сейчас на объекте трудятся в среднем 150 работников, которые работают без выходных. Глава города Наиль Магдеев оценил строительство мостового перехода по улице Гостева.

«Здесь всё строится по современным стандартам. Будут четыре полосы движения с разделительной полосой и отдельная зона для пешеходов, обеспечивается высокая безопасность и для автомобилистов, и для пешеходов. Объект впечатляет! Для комфорта жителей, для водителей этот объект очень важен и нужен. Это повлияет на мобильность жителей Замелекесья», — отметил Наиль Магдеев.

В ходе реконструкции моста будет завершено строительство очистных сооружений со стороны поселка ГЭС и со стороны Замелекесья, выполнено устройство дренажной системы и ливневой канализации; переустроены сети электроснабжения, светофоры и освещение.

По словам Магдеева, с 2015 года Набережные Челны стабильно получают ресурсы на приведение дорог в хорошее нормативное состояние, дороги Автограда становятся хорошей визитной карточкой, причем как в промышленной части города, так и в жилом фонде. «В этом году Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов нас также поддержал», — отметил градоначальник.

В 2022 году капитально будут отремонтированы еще несколько объектов. На ремонт дорог в Набережных Челнах направлено более 2 млрд рублей.