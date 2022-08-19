Строительство моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов начнется до конца августа

В Татарстане до конца августа начнется строительство моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Генеральный подрядчик строительно-монтажных работ определен. Об этом вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину рассказал руководитель Росавтодора Роман Новиков, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Идет подготовка к заключению государственного контракта. Этот мост имеет большое значение для республики. Он позволит обеспечить быстрый выезд на трассу М7 для жителей Нижнекамска и даст возможность разгрузить дорогу по плотине Нижнекамской ГЭС, которая сейчас служит основным маршрутом для местных жителей и транзитного транспорта», – заявил Новиков.

Мост через реку Кама – самое масштабное искусственное сооружение на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Его протяженность составит 1,3 километра, длина русловой части – 792 метра. Строители возведут 22 опоры, пять из которых нужно будет устроить в русле реки на глубину до 15 метров.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 разделено на три этапа. По первому этапу готовится заключение контракта на строительство моста и ведется подготовка к конкурсным процедурам на дорожные работы. На втором и третьем этапах идут строительно-монтажные работы.

Обход войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург, который строится по поручению Президента России Владимира Путина и станет продолжением трассы М12.

До конца октября будут завершены конкурсные процедуры по всем объектам, входящим в маршрут Казань – Екатеринбург.

Фотографии пресс-службы Росавтодора