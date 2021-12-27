Строительство моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов может начаться в 2022 году

Строительство моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 может начаться в следующем году. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Самым сложным стала разработка проектной документации первого этапа протяженностью 23 километра. Основа первого этапа — мост через Каму, — сказал собеседник информагентства. — Планируем приступить к строительству моста в 2022 году».

Мингазов упомянул, что изначально мостовой переход планировалось построить возле населенного пункта Соколка. Но потом было принято решение оптимизировать этот участок, пересмотреть маршрут.

«Нашли выход от М7 на Котловку, там выбрали место, где может расположиться мост», — отметил он.

По словам руководителя управления, предполагается, что мост будет протяженностью 1,6 тыс. метров. Кроме того, он будет балочным с двумя судоходными пролетами по 140 метров.

«На сегодня его стоимость оценивается примерно в 13 — 14 млрд рублей. В целом этот этап готов к заходу на госэкспертизу, документы у нас готовы», — заключил Мингазов.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа. Уже определен подрядчик на строительство второго этапа.