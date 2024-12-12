Строительство мегадетсада на 510 мест в Пестречинском районе РТ завершат до конца года

Строительство самого большого детского сада в Пестречинском районе Татарстана будет завершено до конца 2024 года. Дошкольное учреждение появится в Шигалеевском сельском поселении, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Проектная мощность детского сада «Звездочка» в ЖК «Царево» составляет 340 мест, также будет создано 170 дополнительных мест. Итого 510 малышей смогут посещать детсад. Всего будет организовано 18 групп. Стройку проинспектировал глава Пестречинского района Раис Сулейманов.

На сегодняшний день полностью завершены работы по благоустройству, ведутся отделочные работы в группах, укладка плитки и линолеума, установка дверей, обустройство навесных потолков, сборка мебели, установка технологического оборудования.

«Прошу все работы завершить до новогодних праздников. Мы должны открыть детский сад в срок, жители очень ждут этот объект», — отметил Раис Сулейманов.

Строительство планируется завершить до конца этого года. Укомплектование начнется во второй декаде декабря. Открытие должно состояться в I квартале 2025 года.

Детский сад «Звездочка» строится по республиканской программе. Название для него выбрали местные жители, проголосовав в официальной группе администрации в социальных сетях.

Ранее власти Пестрецов рассказали о ремонте здания Старошигалеевской школы, о чем сообщал «Татар-информ».