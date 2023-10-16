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Строительство контрольно-пропускных пунктов требуется в 15 школах Казани
Строительство контрольно-пропускных пунктов требуется в 15 школах столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.
«В связи со сменой категории объектов остается потребность в оборудовании контрольно-пропускных пунктов в 15 школах и средств снижения скорости — в семи учреждениях», — отметил он.
Королев добавил, что в четырех казанских школах первой категории сейчас завершаются работы по монтажу контрольно-пропускных пунктов, а еще в 13 школах заканчивают монтаж средств снижения скорости («лежачих полицейских»).
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