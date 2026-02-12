Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Строительство казанского Центра развития футбола планируется завершить в августе текущего, 2026 года. В настоящее время готовность объекта составляет 58%, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

К данному моменту не до конца возведен только четырехэтажный универсальный спорткомплекс общей площадью 11,7 тыс. кв. метров. Он предназначен для полноценной спортивной подготовки, проживания и реабилитации команды мастеров.

Тренажерный зал, зал теоретических занятий, раздевалки, восстановительная зона и кухня-столовая разместятся на первом этаже комплекса. Второй этаж отведен под медицинский центр, фотостудию, жилые номера и рабочие помещения для тренерско-административного состава. Библиотека, зона активного отдыха и жилые комнаты появятся на третьем этаже. Всего предполагается оборудовать 40 номеров на 67 койко-мест.

Пресс-служба мэрии Казани напоминает, что часть объекта уже введена в эксплуатацию. В июне прошлого года открыли современный крытый футбольный манеж, а в ноябре – два футбольных поля с искусственным покрытием 105 на 70 метров каждое, а также двухэтажный жилой блок для воспитанников и тренеров, включающий 38 номеров для 76 проживающих, семь раздевалок и два тренерских помещения.

Работы ведутся за счет средств государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Татарстана. Участие в открытии второй очереди центра принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин, по видеосвязи к церемонии присоединился Президент РФ Владимир Путин.