Строительство иранского участка коридора Север – Юг займет три-четыре года

Строительство иранского участка международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг займет три-четыре года. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, его слова приводит «ТАСС».

Подписание договора о реализации проекта уже близко к завершению, и стороны согласовали большинство его пунктов. В ближайшие месяцы начнется этап строительства и эксплуатации, который может занять от трех до четырех лет.

Джалали подчеркнул, что обе стороны настроены завершить проект как можно быстрее. Он добавил, что открытие иранского участка станет важным шагом для увеличения пропускной способности и эффективности коридора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что строительство железнодорожного участка Решт – Астара, входящего в Север – Юг, находится под приоритетным контролем президентов России и Ирана.

МТК Север – Юг – мультимодальный маршрут для перевозки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Коридор связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию.