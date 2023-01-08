Строительство горнолыжного комплекса в Бугульминском районе начнется в этом году

Строительство горнолыжного комплекса на живописном берегу Карабашского водохранилища в Бугульминском районе Татарстана начнется в этом году. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Идею создания туристического комплекса выдвинул предприниматель из Бугульмы Рустам Умудов.



Согласно проекту, в поселке городского типа Карабаш появится круглогодичный комплекс с горнолыжной базой, гостиницей, крытым и открытым бассейном со СПА-комплексом, игровыми площадками, зонами спокойного и активного отдыха, пляжем и кемпингом.

Глава района Линар Закиров отметил, что Бугульминский муниципальный район должен быть красивым местом с высоким качеством жизни. Он отметил, что с точки зрения ландшафта и местоположения территория поселка городского типа Карабаш идеальна для размещения как горнолыжного комплекса, так и круглогодичного туристического комплекса.