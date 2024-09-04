Строительство горбольницы №5 в Челнах планируют начать в 2025 году

Социальные объекты и инфраструктуру Набережных Челнов осмотрел сегодня Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин во время рабочего визита в город. По словам мэра Наиля Магдеева, в последние годы Автоград заметно преобразился: новые дороги, отремонтированные школы, детсады, спортивные объекты, дворы и культурные центры.

Все это, как он отметил, появилось благодаря финансовой поддержке в рамках национальных проектов и республиканских программ. Однако все еще остаются объекты и инфраструктура, в которых Автоград серьезно нуждается.

Так, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова упомянула, что городу необходимы детский театр, новое здание горбольницы, также нужно уделять большое внимание молодежи.

К слову, о новом корпусе городской больницы № 5 сказал и один из врачей медучреждения. По его словам, нынешнее здание непригодно для работы и располагается в бывшем здании общежития.

Говоря о строительстве нового здания, Мухаметшин согласился, что оно необходимо, но отметил, что в Татарстане, как и в целом по России, остро стоит вопрос нехватки кадров.

«Я думаю, нам и строительство надо продолжать, как мы и делаем сегодня. Но у нас вопросы комплектации: не хватает людей. Из-за низкой заработной платы люди идут в другие сферы, заканчивая специальности. Мы дворцов понастроим, а кто там будет квалифицированно работать? Эта задача стоит очень остро по всей стране», — сказал он, добавив, что вопрос о повышении зарплат врачам и учителям уже передан в федеральные структуры.

В свою очередь Магдеев заверил, что проект больницы уже есть. Ее намерены разместить между школой «Адымнар» и ипподромом на участке 6,5 гектара. Начать строительство планируют в 2025 году.