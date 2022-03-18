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Ру Тат
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Промышленность
18 марта 2022  17:41
Елена Рощупкина

Строительство энергоблока на 850 МВт на Заинской ГРЭС идет по графику

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На площадке строительства парогазовой установки ПГУ-850 МВт на Заинской ГРЭС продолжаются работы нулевого цикла, количество рабочих уже превысило 550 человек, сообщила пресс-служба «Татэнерго».

В настоящее время идет сооружение фундаментов под каркас главного корпуса и оборудование силового острова. Завершено бетонирование основного этапа фундамента котла-утилизатора, ведется установка анкерных групп. Ведется подготовка к бетонированию фундамента газовой турбины.

«Все работы на площадке выполняются в соответствии с директивным графиком. Поставка основного оборудования ожидается в летний период текущего года», – сообщила пресс-служба.

В сентябре 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак дали старт началу модернизации Заинской ГРЭС со строительством парогазовой установки на 850 МВт, что позволит значительно повысить эффективность ГРЭС.

Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству ПГУ-850 МВт был заключен между ОАО «Татэнерго» и турецкой компанией Enka в июле 2020 года. В проекте используется оборудование компании General Electric. Выйти на рынок электроэнергии планируется в 2024 году.

#татэнерго #инвестиционные проекты
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