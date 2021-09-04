Строительство экстрим-парка «Айда» в Нижнекамске завершится на следующей неделе

Строительство первой очереди экстрим-парка «Айда» в Нижнекамске завершится на следующей неделе. Глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин в рамках рабочей поездки осмотрел новое общественное пространство. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Территория экстрим-парка входит в состав существующего парка «Солнечная поляна» и является крайней с северо-западной части границы города. Работы по возведению экстрим-парка стартовали в мае текущего года.

Общественное пространство возводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Будет реализовано две очереди — на первую в 2021 году направлено 70 млн рублей.

Вторая очередь строительства завершится в 2022 году. В парке появится главная площадь, скейт-парк, памп-трек, площадка для воркаута, смотровая арт-галерея, зона отдыха для зрителей и спортсменов с многофункциональным навесом. Мебель для парка — скамейки, стулья, пуфы — изготовили из переработанного пластика.

По информации Фонда «Институт развития городов РТ», общая площадь территории составляет более 62 тыс. квадратных метров. Площадь проектирования 1-й очереди составит почти 13 тыс. квадратных метров, площадь мощения — 6,2 тыс. квадратных метров.

Участники выездного совещания осмотрели территорию парка, обсудили навигацию. После открытия парка здесь начнут работу специально обученные инструкторы, которые будут следить за безопасностью желающих прокатиться по крутым горкам.