Строительство двух пешеходных переходов на дороге к аэропорту Казани выполнено на 45%

Строительство двух подземных пешеходных переходов на подъездной дороге к международному аэропорту Казани выполнено на 45%. Длина каждого искусственного сооружения составит около 49 метров, ширина – 3 метра, высота – 2,3 метра, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«При реконструкции автодороги к аэропорту Казани строятся два подземных пешеходных перехода – между селами Большие и Малые Кабаны и возле разворотной эстакады в районе примыкания на международный выставочный комплекс Kazan Expo», – отметили в министерстве.

Устройство основных конструктивных элементов пешеходного перехода между селами Большие и Малые Кабаны уже завершено. В целом техническая готовность искусственного сооружения составляет 80%.

Облицовку стен этого перехода сделают из керамогранитных плит толщиной 10 мм, а нижнюю часть сооружения – из гранитных плит толщиной 40 мм, потолок будет окрашен. Лестничные сходы оборудуют подъемными платформами для маломобильных групп населения. Отделочные работы планируется начать весной следующего года.

Строительство пешеходного перехода в районе примыкания на Kazan Expo ведется по графику, работы выполнены на 25%. В частности, завершено устройство монолитной подземной части левой половины перехода, началось строительство правой стороны искусственного сооружения. Затем строители проведут работы по устройству стен, лестничных сходов и верхней монолитной плиты.

После реконструкции автодороги к аэропорту «Казань» количество полос движения будет увеличено с двух до четырех. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.