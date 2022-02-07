Строительство двух новых школ на 2725 мест начнется в этом году в Советском районе Казани

В текущем году в жилых комплексах Казани, расположенных в Советском районе города, — «Светлая долина» и «Новые горки» — начнется строительство двух школ, рассчитанных на 2725 учеников. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

«В текущем году планируется начать строительство двух школ: в ЖК „Светлая долина“ и „Новые горки“», — рассказал он, отчитываясь перед мэром об итогах деятельности в прошлом году.

Фатхутдинов напомнил, что в 2021 году в районе открылся лицей «Унбер». Он построен по национальному проекту «Жилье и городская среда», рассчитан на 1,5 тыс. учащихся, расположен в ЖК «Арт сити». Кроме того, в прошлом году в районе было построено шесть детских садов на 1210 детей, капитально отремонтированы еще три.

Говоря о планах на 2022-й, глава администрации Советского района сообщил, что в текущем году предполагается провести капитальный ремонт еще четырех дошкольных учреждений, которые посещают 358 юных жителей Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Советский район активно развивается благодаря строительству новых жилых микрорайонов, а также сопутствующей социальной инфраструктуры.