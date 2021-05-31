Строительство двух индустриальных парков завершается в Башкирии

В Башкортостане подходит к концу строительство индустриальных парков «Уфимский» и «Нижегородский», а также агропромпарка «Центр агротехнологий». Завершить работы планируется в июле-сентябре этого года. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Как сообщает ИА «Башинформ», средства в сумме 750 млн рублей привлечены из федерального бюджета. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

За четыре месяца 2021 года индекс промышленного производства (ИПП) в Башкирии продемонстрировал положительную динамику.