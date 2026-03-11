news_header_top
Общество 11 марта 2026 14:30

Строительство «Дома учителя» в Казани завершится в 2026 году

В текущем году должно завершится строительство «Дома учителя» в Казани. Об этом на церемонии награждения конкурса «Учитель года Казани – 2026» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Чтобы наши учителя и воспитатели могли расти, повышать свою квалификацию и делиться опытом, мы строим Дом работников образования и Дом учителя. Завершить планируем в этом году», – сказал он.

Новые учреждения станут центром для педагогического сообщества Казани и мощным местом силы и профессионального вдохновения, уверен Метшин.

