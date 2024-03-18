Строительство детской поликлиники в Нижнекамске за 365 млн рублей завершат в этом году

Строительство в Нижнекамске новой детской больницы с перинатальным центром завершится к концу 2024 года. На новое учреждение из республиканского и федерального бюджетов направлено 364,5 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава города Рамиль Муллин.

Мэр обратил внимание на высокую необходимость медучреждения для новых микрорайонов.

«Для нас это очень важный и нужный объект, особенно для новых микрорайонов, где проживает большое количество молодых семей. Я надеюсь, эта поликлиника станет одним из центров здоровья, где будет больше профилактической работы, направленной на оздоровление наших детей», — отметил Муллин.

Новое медицинское учреждение появится в микрорайоне 35А, большая трехэтажная поликлиника будет обслуживать 22 тыс. детей. Больница будет рассчитана на 200 посещений в сутки.

На прошлой неделе в основание новой детской поликлиники в Нижнекамске заложили камень, о чем сообщал «Татар-информ».